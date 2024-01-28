مستشفى دله النخيل يعالج مريضا يعاني من ألم الأبهر المستعصي باستهداف عضلة صغيرة تحت الثدي

ويختص المركز بعلاج عدد من الحالات، عبر أشعة العظام التداخلية: أبرزها خشونة المفاصل، والإصابات الرياضية غير الجراحية لجميع المفاصل، والأوتار، ومنها الكتف والركبة، والمرفق، وأوتار ومفاصل اليد، وأوتار، ومفاصل الحوض، والورك، وأوتار ومفاصل القدم، والانزلاق الغضروفي غير الجراحي لأسفل الظهر، وكذلك حقن الإسمنت الطبي في الكسور الناتجة عن هشاشة العظام، ومشاكل الأطراف العصبية الناتجة عن الإصابات الرياضية، والكدمات العضلية.