بالتنسيق بين شرطتَي الرياض ومكة.. القبض على 5 أشخاص لترويجهم موادّ مخدّرة

قبضت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرّمة، على مقيم من الجنسية اليمنية و(4) مواطنين؛ لترويجهم مادتَي الكوكايين والحشيش المخدرتَيْن بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.