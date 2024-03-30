المملكة تختتم مشاركتها في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة وتحصد 5 جوائز وأرقامًا قياسية عالمية

وأوضح المشرف العام على مشاركة المملكة في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، أن الحلة المتفردة للجناح والمبادرات والبرامج الفاعلة والمثرية؛ حظيت باهتمام كبار الشخصيات من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم؛ مؤكدًا أن الجناح عزز فرص التواصل والتفاهم والتبادل الثقافي، وعمل على توطيد العلاقات الدولية بين المملكة والعالم؛ حيث استقبل زواره من مختلف دول العالم، وتحدث العارضون بسبع لغات مختلفة شملت: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، اليابانية، والفارسية)، وعمل من خلال العديد من الأقسام المبتكرة على نقل تنوع وثراء المملكة في الحاضر والمستقبل؛ مستعرضًا تنوع تضاريسها ودورها في تمكين الزراعة، ومبادرات رؤيتها الطموحة، ومشاريعها الكبرى التي ترتكز على الاستدامة تحقيقًا للأهداف البيئية محليًّا ودوليًّا، وإسهاماتها في وضع حلول للتحديات والقضايا البيئية حول العالم.