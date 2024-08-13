بتصميمه الآسر.. جامع "كافد" يفوز بجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني

حصل الجامع الكبير بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" على جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني من قبل هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة، في فئة المشاريع المعمارية المكتملة، بفضل تصميمه المعماري المميز والمبتكر.
ويتفرد الجامع بتصميمه الهندسي الذي يأسر الأنظار من جميع الزوايا، والذي ابتكرته شركة عُمرانية وفق مفهوم مستوحى من زهرة الصحراء التي تنمو في شبه الجزيرة العربية، حيث يبدو الجامع عند النظر إليه من الأسفل وكأنه ينبت من الأرض، بينما يعكس تصميمه من الأعلى مشهد تفتح الأزهار عند النظر إليه من الأبراج المحيطة.
وقد حاز الجامع كذلك عددًا من الجوائز المحلية والعالمية خلال الأعوام السابقة، أبرزها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في عام 2021، بالإضافة إلى جائزة العمارة الدولية في فئة المباني الإسلامية لعام 2020.
يُذكر أن العديد من المباني الأيقونية داخل "كافد" قد تم تكريمها لتميز تصميمها المعماري، مثل مركز مؤتمرات "كافد" أحد أكبر مراكز المؤتمرات في الرياض بمساحة تبلغ 28.000 متر مربع، الذي يجمع تصميمه بين التميز الجمالي مع الكفاءة التشغيلية بشكل سلس ومستدام، كما تم تكريم برج صندوق الاستثمارات العامة، الذي صممته شركة HOK بالتعاون مع شركة عمرانية، بجائزة أفضل تصميم معماري لمبنى تجاري شاهق في جوائز العقارات الدولية في عام 2016