بتصميمه الآسر.. جامع "كافد" يفوز بجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني

يُذكر أن العديد من المباني الأيقونية داخل "كافد" قد تم تكريمها لتميز تصميمها المعماري، مثل مركز مؤتمرات "كافد" أحد أكبر مراكز المؤتمرات في الرياض بمساحة تبلغ 28.000 متر مربع، الذي يجمع تصميمه بين التميز الجمالي مع الكفاءة التشغيلية بشكل سلس ومستدام، كما تم تكريم برج صندوق الاستثمارات العامة، الذي صممته شركة HOK بالتعاون مع شركة عمرانية، بجائزة أفضل تصميم معماري لمبنى تجاري شاهق في جوائز العقارات الدولية في عام 2016