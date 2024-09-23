عائلة "السلطان" تتقدم بخالص العزاء لعائلة "الرميزان" في الوالد الفقيد الشيخ صالح الرميزان رحمه الله

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان "ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان" بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة "الرميزان"، في وفاة فقيدهم وفقيدنا وفقيد الجميع الوالد الشيخ (صالح بن عبدالعزيز الرميزان)، الذي انتقل إن شاء الله إلى رحمة الله تعالى (يوم الأحد ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ).