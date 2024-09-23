عائلة "السلطان" تتقدم بخالص العزاء لعائلة "الرميزان" في الوالد الفقيد الشيخ صالح الرميزان رحمه الله

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان "ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان" بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة "الرميزان"، في وفاة فقيدهم وفقيدنا وفقيد الجميع الوالد الشيخ (صالح بن عبدالعزيز الرميزان)، الذي انتقل إن شاء الله إلى رحمة الله تعالى (يوم الأحد ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ).
رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
العزاء الخالص للأخ العزيز رميزان صالح الرميزان وأشقائه وشقيقاته، ولكافة عائلة الفقيد وإخوانه وأخواته، ولكل محبيه.
اللهم تقبله قبولًا حسنًا واغفر له وارحمه وارفع درجاته في عليين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.