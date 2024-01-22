هكذا انتهت بهم رحلة البحث عن الفقع.. ضبط 5 مواطنين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة؛ مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحددة من المركز لدخول أو عبور المناطق المحمية، غرامة تصل إلى (10.000) ﷼، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.