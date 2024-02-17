"البديوي" يلتقي وزير خارجية السويد ويبحثان التطورات في قطاع غزة

وتطرق اللقاء إلى تطوير آلية التعاون بين مجلس التعاون والسويد بشكل ثنائي، ومع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج العمل المشترك الخليجي الأوروبي 2022- 2027، وتم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأحداث الجارية في قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.