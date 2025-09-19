بلدية الساحل تبحث مع "بكين سنشري" فرص الاستثمار والتنمية المستدامة

وأكد المهندس أبو عابد التزام البلدية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، مشيرًا إلى سعيها لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجية منطقة عسير، ويُسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.