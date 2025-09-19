بلدية الساحل تبحث مع "بكين سنشري" فرص الاستثمار والتنمية المستدامة

في إطار تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات العالمية، استقبل رئيس بلدية الساحل المهندس أحمد أبو عابد، وفد شركة بكين سنشري للتنمية المحدودة، برئاسة الدكتور ليو يوفي، وذلك لبحث فرص التعاون الاستثماري في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في بلدية الساحل، وإمكانية تنفيذ مشاريع تنموية تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد المهندس أبو عابد التزام البلدية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، مشيرًا إلى سعيها لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجية منطقة عسير، ويُسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود بلدية الساحل لدعم الحراك الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية تُسهم في تنمية المنطقة، وتحقيق التكامل مع الخطط التنموية الوطنية.