"فريق الرياض إكسبو 2030" يستعرض تطورات ملف الاستضافة

يذكر أن اجتماعات الجمعية العمومية تشهد حضور وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، وسيشارك فريق الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى حضور ممثلي الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، وكبار المسؤولين وأعضاء الدول في اجتماع الجمعية العمومية الـ175 لدى المكتب الدولي للمعارض.