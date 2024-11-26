"فريق الرياض إكسبو 2030" يستعرض تطورات ملف الاستضافة

يشارك فريق الرياض إكسبو 2030 في اجتماع الجمعية العمومية الـ175 لدى المكتب الدولي للمعارض، اليوم؛ لتقديم عرض شامل حول آخر المستجدّات والاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 الدولي في الرياض.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض ملف المملكة، وتقديم معرض عالمي استثنائي يحقّق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الرياض إكسبو 2030 وموضوعه الرئيس؛ من خلال تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، ومراجعة سير الأعمال والتطورات المقدمة في ملف التسجيل وأبرز المستجدّات التي تؤكد جاهزية مدينة الرياض لاستضافة إكسبو 2030 الدولي.
يذكر أن اجتماعات الجمعية العمومية تشهد حضور وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، وسيشارك فريق الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى حضور ممثلي الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، وكبار المسؤولين وأعضاء الدول في اجتماع الجمعية العمومية الـ175 لدى المكتب الدولي للمعارض.