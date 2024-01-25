حلول السحابة " Cloud solutions "تحصد جائزة أفضل شركة للتحول الرقمي في حفل International Finance Award

فازت شركة حلول السحابة للإتصالات وتقنية المعلومات " Cloud solutions " ، بجائزة أفضل شركة للتحول الرقمي لعام 2023 على مستوى المملكة العربية السعودية خلال حفل International Finance Award، الذي أقيم مؤخراً في دبي بحضور نخبة من الشركات العالمية.
ويأتي تتويج الشركة بهذه الجائزة القيمة نظير الأنظمة والحلول الرقمية التي أنتجتها الشركة بأيادي وطنية وأحدثت تغييراً في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه عبر المهندس عبدالاله الميمان الرئيس التنفيذي للشركة عن شعوره بالفخر لنيل هذه الجائزة التي تؤكد على ريادة الشركة وقدرتها على توظيف خبرتها للمساهمة في تطوير البنية الرقمية في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسريع إجراءات التحول الرقمي.
وأضاف م.الميمان أن هذه الجائزة تعد نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية ، خاصة وأنها حصدتها بعد منافسة قوية اعتمدت على مجموعة من المعايير المرتبطة بالأداء وانتقاء أفضل المؤسسات الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء الدوليين.
واختتم م.الميمان حديثه بالقول أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا جهود فريق العمل بالشركة ، وستكون بمشيئة الله دافعاً ومحفزاً لحصد المزيد من الجوائز العالمية .
الجدير بالذكر أن شركة حلول السحابة Cloud Solutions الرائدة في تقنية المعلومات تستهدف قيادة التحول الرقمي في المنطقة عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول التقنية والبرامج والأنظمة الذكية مستندة في ذلك إلى خبراتها المتراكمة التي تتجاوز 15 عاماً .