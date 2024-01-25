حلول السحابة " Cloud solutions "تحصد جائزة أفضل شركة للتحول الرقمي في حفل International Finance Award

من جانبه عبر المهندس عبدالاله الميمان الرئيس التنفيذي للشركة عن شعوره بالفخر لنيل هذه الجائزة التي تؤكد على ريادة الشركة وقدرتها على توظيف خبرتها للمساهمة في تطوير البنية الرقمية في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسريع إجراءات التحول الرقمي.