الصين تستعرض رحلتها مع "رقمنة الجودة" خلال المؤتمر الوطني التاسع للجودة

كما سيقام خلال المؤتمر جلسة أخرى للدولة الضيف لمناقشة "دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في توكيد الجودة" يشارك فيها نائب عميد معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام ونائب رئيس اتحاد النساء في بكين البروفيسور لي دونغ، ورئيس قسم الأعمال الدولية عضو في فريق التأسيس بايتشوان آي آي جينغ وين فيفيان شيوي، ومؤسس HPC-AI Tech أستاذ رئاسي في الجامعة الوطنية في سنغافورة البروفيسور يو يانغ، ومدير أول في الذكاء الذكي إيكاركس مجموعة جيلي سيينغ قونغ.