الصين تستعرض رحلتها مع "رقمنة الجودة" خلال المؤتمر الوطني التاسع للجودة

تحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف النسخة التاسعة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة بين 17 - 19 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء، وصنّاع القرار على المستوى المحلي والدولي.
وخصص المؤتمر جلسة نقاشية للدولة الضيف في اليوم الثاني تحت عنوان "رقمنة الجودة في تحسين العمليات بالمنظمات"، يشارك فيها المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لبايت بلس من مجموعة بايت دانس لونغ لي، والرئيس التنفيذي للإستراتيجية نائب رئيس شركة سينكو للصناعات الدوائية والأستاذ الزائر بجامعة بكين الدكتور شون شي، والمؤسس المشارك لشركة RealAI نائبة رئيس الاتحاد الصيني لصناعة الإلكترونيات والمعلومات لييوان ليو، ومديرة الحلول في شركة SenseTime شانشان جو.
كما سيقام خلال المؤتمر جلسة أخرى للدولة الضيف لمناقشة "دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في توكيد الجودة" يشارك فيها نائب عميد معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام ونائب رئيس اتحاد النساء في بكين البروفيسور لي دونغ، ورئيس قسم الأعمال الدولية عضو في فريق التأسيس بايتشوان آي آي جينغ وين فيفيان شيوي، ومؤسس HPC-AI Tech أستاذ رئاسي في الجامعة الوطنية في سنغافورة البروفيسور يو يانغ، ومدير أول في الذكاء الذكي إيكاركس مجموعة جيلي سيينغ قونغ.
وتمثّل مشاركة الصين فرصةً لتعزيز التعاون بين البلدين، ومواكبة أحدث التطوّرات العالمية، عبر فعاليات المؤتمر الوطنيّ للجودة الذي يُعدّ منصّةً حيويّةً لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم حلولٍ مُبتكرةٍ للتحدّيات التي تُواجه مختلف القطاعات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية لتعزيز قدرات القطاعين الحكوميّ والخاصّ، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات المملكة في مجالات الجودة الشاملة والتنمية المستدامة.