"الصرامي": مباراة الهلال والطائي تحمل استفهامات كبيرة ونطالب "اتحاد المسحل" بالتعليق عليها

وصف المحلّلُ الرياضي سعود الصرامي، المدربَ الروماني "ريجيكامب" مدربَ الهلال السابق ومدربَ نادي الطائي الحالي، بـ"الشجاع"، وهو يضع معظم اللاعبين الأجانب بجانبهِ على دكة البدلاء في المباراة ضدّ المتصدّر، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، مساء أمس الجمعة، في حائل.
وقال في برنامج "الديوانية" على قنوات السعودية الرياضية: جرأة كبيرة جدًّا من المدرّب بهذا التصرف، كيف يستعين الطائي بلاعبين استغنى عنهم النصر والأهلي لدواعٍ فنيّة؛ مثل سلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، كما أن أحد خُبراء الرياضة الدكتور جاسم الحربي وصف المباراة بأنها مُناورة، فعندما نَصل إلى هذه الدرجة التي نسعى أن يكون الدوري أفضل 10 دوريّات بالعالم، فكيف واحدة من إحدى المباريات المهمة، التي يحضرها جمهور كبير جدًّا، توصف بالمناورة؟ أنا أعتقد أن هناك حاجة ماسّة إلى دراسة هذه المواضيع، خاصة أن رئيس الاتحاد السعودي "ياسر المسحل" قال: لديّ 18 خبيرًا فنّيًّا أجنبيًّا، أصرف عليهم عُملة صعبة، فأنا عندما ألعب مباراة توصف بالمناورة، أعتقد أننا نحتاج لدراسة مثل هذة المواضيع؛ لأنه من غير المعقول مبارايات مرتبطة بأندية أُخرى يتم وضع معظم اللاعبين الأجانب الذين تم الصرف عليهم بملايين الدولارات على الدكّه؟ ما أعرف لماذا يضعهم في الدكة! هل عنده كل ثلاثة أيام مباراة؟ خصوصًا أن ليس لديه مباريات في آسيا ولا كأس ولا دوري.
وحين سؤاله من قبل المذيع عن تفسير هذا التوجه من قبل مدرب الطائي؛ قال "الصرامي": أنا ما عندي تفسير، وقد تكون شجاعة وجرأة منه، لكن أنا استغرب كيف يضع هدّاف الفريق راكان الشملان، وهو لاعب مميز، بجانبه على دكة البدلاء؟! فهذه التصرفات تناقض تصريحات "ياسر المسحل" الذي ظهر وقال: أنا عندي 18 خبيرًا أجنبيًّا.. هذه المُباراة تُعرض على الخبراء اللي عندك وتصرف عليهم، خاصّة أن واحدًا من العاملين والمتميزين في مجال الرياضة فنيًّا تكلم عن الدكتور جاسم الحربي ووصفها بالمُناورة، وعلى هذا ننتظر إجابة من اتحاد الكرة.
وختم "سعود الصرامي" حديثه: أيضًا لا بد أن تخرج إدارة نادي الطائي للجمهور وتوضّح هذا الأمر: هل هي جوانب فنية، أو لديهم مباراة قادمة صعبة بسببها أراحوا لاعبيهم أمام الهلال؟ كذلك من المفترض في المؤتمرات الصحفية طرح مثل هذه الأسئلة على المدربين وهم ينورونا عن السبب.