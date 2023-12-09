"الصرامي": مباراة الهلال والطائي تحمل استفهامات كبيرة ونطالب "اتحاد المسحل" بالتعليق عليها

وقال في برنامج "الديوانية" على قنوات السعودية الرياضية: جرأة كبيرة جدًّا من المدرّب بهذا التصرف، كيف يستعين الطائي بلاعبين استغنى عنهم النصر والأهلي لدواعٍ فنيّة؛ مثل سلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، كما أن أحد خُبراء الرياضة الدكتور جاسم الحربي وصف المباراة بأنها مُناورة، فعندما نَصل إلى هذه الدرجة التي نسعى أن يكون الدوري أفضل 10 دوريّات بالعالم، فكيف واحدة من إحدى المباريات المهمة، التي يحضرها جمهور كبير جدًّا، توصف بالمناورة؟ أنا أعتقد أن هناك حاجة ماسّة إلى دراسة هذه المواضيع، خاصة أن رئيس الاتحاد السعودي "ياسر المسحل" قال: لديّ 18 خبيرًا فنّيًّا أجنبيًّا، أصرف عليهم عُملة صعبة، فأنا عندما ألعب مباراة توصف بالمناورة، أعتقد أننا نحتاج لدراسة مثل هذة المواضيع؛ لأنه من غير المعقول مبارايات مرتبطة بأندية أُخرى يتم وضع معظم اللاعبين الأجانب الذين تم الصرف عليهم بملايين الدولارات على الدكّه؟ ما أعرف لماذا يضعهم في الدكة! هل عنده كل ثلاثة أيام مباراة؟ خصوصًا أن ليس لديه مباريات في آسيا ولا كأس ولا دوري.