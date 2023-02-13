"البلدية والقروية" تنفذ استراتيجية لتحسين المشهد الحضري وخططاً لمواجهة أخطار الأمطار

ومن بين تلك الجهود والاستراتيجيات: مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها الوزارة، والتي بدورها تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، للمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، ليتم التعامل مع البلاغ ومعالجته من خلال أمانات المناطق والبلديات التابعة لها.