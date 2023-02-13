"البلدية والقروية" تنفذ استراتيجية لتحسين المشهد الحضري وخططاً لمواجهة أخطار الأمطار

"معالجة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدن والقرى، وتطوير النمط المعماري السعودي بما يلائم البيئة".. استراتيجية حية تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نصب أعينها، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيقها بأنظمة وتشريعات تمكنها من ذلك، مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين تلك الجهود والاستراتيجيات: مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها الوزارة، والتي بدورها تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، للمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، ليتم التعامل مع البلاغ ومعالجته من خلال أمانات المناطق والبلديات التابعة لها.
كما تأتي تلك المبادرة ضمن عدد من المبادرات أسهمت بها الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير أسلوب حياة أفضل لسكان المملكة وزوارها.
وتسهم تلك المباردات في الدور المجتمعي للمواطنين لرصد المخالفات العمرانية، ومعالجة التشوّهات الحضرية، والحفاظ على جمال المدن والتجمعات السكانية.
وتشمل بلاغات التشوه البصري عدة تصنيفات، كشفت عنها الوزارة منها: مخلفات البناء، النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، التعديات، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة وغيرها، كما يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" في جميع مدن ومحافظات المملكة.
من جهة أخرى تضع الوزارة خططاً استباقية دوماً استعداداً لموسم الأمطار، والتأكيد على جاهزية الأمانات والفرق التابعة لها، لتحقيق الاستفادة القصوى من الأمطار، والمحافظة على المواطنين، وحماية ممتلكاتهم من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها.
وتسخر الوزارة جميع الإمكانيات المتاحة عبر البلديات وتضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق.
وتشمل جهود الوزارة في هذا الصدد تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعَبَّارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.
كما تنص التوجيهات الصادرة عن الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق.