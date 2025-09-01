مكة المكرمة .. الحياة تعود للمدارس بأجواء فرح وحماس مع انطلاقة العام الجديد

شهدت مدارس التعليم في مكة المكرمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد حضورًا لافتًا للطلاب الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة محملين بالحيوية والنشاط بعد إجازة طويلة. وقد اختلطت ضحكات اللقاء بمشاعر الفرح والاشتياق، لتسود أجواء من البهجة والحماس داخل الفصول والساحات مع عودة التلاميذ إلى مدارسهم ولقائهم بأصدقائهم ومعلميهم.
وعبر عدد من الطلاب عن سعادتهم البالغة بالعودة وممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية والمعرفية، مؤكدين أن الانطلاقة الجديدة تحمل لهم مزيجًا من الطموح والتحدي والرغبة في تحقيق النجاح ورسم مستقبل مشرق.
المعلمون من جانبهم أبدوا حماسًا كبيرًا للعودة إلى محاضن التعليم، مؤكدين التزامهم بأداء رسالتهم النبيلة ودورهم في طمأنة الطلاب وتشجيعهم على التكيف منذ اليوم الأول، بما يضمن بداية دراسية جادة ومليئة بالعطاء.
وحرصت المدارس على تنظيم برامج استقبال متنوعة تضمنت أنشطة ترفيهية وألعابًا جماعية وبرامج تعريفية، أدخلت البهجة وروح المرح بين الطلاب، وساهمت في تهيئة بيئة تعليمية محفزة، وسط تطلعات لأن يكون العام الجديد حافلاً بالنجاح والتفوق للجميع.