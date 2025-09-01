مكة المكرمة .. الحياة تعود للمدارس بأجواء فرح وحماس مع انطلاقة العام الجديد

شهدت مدارس التعليم في مكة المكرمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد حضورًا لافتًا للطلاب الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة محملين بالحيوية والنشاط بعد إجازة طويلة. وقد اختلطت ضحكات اللقاء بمشاعر الفرح والاشتياق، لتسود أجواء من البهجة والحماس داخل الفصول والساحات مع عودة التلاميذ إلى مدارسهم ولقائهم بأصدقائهم ومعلميهم.