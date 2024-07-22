فوز 4 شركات بالمنافسة في 4 رخص كشف لخام الملح برأس القرية بالشرقية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح؛ أن مجمع سبخة رأس القرية، هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كيلومترات، وينكشف خام الملح طبيعياً في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية.