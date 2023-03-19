مستشار إدارة السمعة "الهمامي": السعودية الرقمية تعزّز من أهمية العلاقات العامة الرقمية

أكّد مستشار إدارة السمعة، علي الهمامي؛ أن الوسائط الرقمية والتقنية أحدثت ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الجمهور، وحجم وطريقة استهلاك المعلومات والمحتوى، مشيراً إلى أنه مع التحول الذي نعيشه، فقد ركزت السعودية بشكل متزايد على الرقمنة، وهذا انعكس على كثير من الصناعات، ومنها صناعة العلاقات العامة، ونتج عن هذا التحول، ظهور العلاقات العامة الرقمية، التي تعد مجالاً حديثاً نسبياً.