السعوديون يسيطرون على كؤوس مهرجان ولي العهد

تصدّر ملَّاكُ الهجن السعوديون قائمةَ الملاك الأكثر تتويجًا بالمركز الأول في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة بعدد 117 شوطًا، من بينها 5 كؤوس مهرجان ولي العهد، مع تبقي 3 أيام من ختام المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.