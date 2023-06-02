"مسرعة الأثر" من "مسك" يختتم معسكر التخطيط الاستراتيجي

يُذكر أن برنامج "مسرعة الأثر" يتضمّن إلى جانب معسكر التخطيط الاستراتيجي: معسكر تصميم الحلول الابتكارية، وجلسات توجيه عن بعد، ومصادر تعليمية ذاتية تُعين الجمعيات على زيادة القدرات التنظيمية في عدة جوانب مختلفة، كإدارة المشاريع التنموية، وإدارة الموارد البشرية، والامتثال والحوكمة، والإدارة المالية، والاستدامة، وبناء خطط التوسع، وزيادة الأثر وقياسه. وتعزز هذه الأدوات والخطوات من مهارات وخبرات العاملين في المنظمات المشاركة.