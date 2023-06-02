"مسرعة الأثر" من "مسك" يختتم معسكر التخطيط الاستراتيجي

اختتمت مؤسسةُ محمد بن سلمان "مسك" اليوم، معسكرَ التخطيط الاستراتيجي الذي أُقيم في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بالرياض، الذي يأتي في إطار النسخة الثالثة من برنامج "مُسرعة الأثر".
ويُعد برنامج "مسرعة الأثر" منصة للمنظمات الشبابية غير الربحية القائمة والمُسجلة بشكل رسمي، تُقدم من خلالها مسك فرصة فريدة ورحلة متكاملة من الإرشاد والتوجيه لتسريع نمو المنظمات الشبابية غير الربحية، بما ينعكس على توسعها وتعظيم أثرها المجتمعي، من خلال زيادة القدرات التنظيمية للمنظمات الشبابية؛ حيث يهدف البرنامج إلى دعم الجمعيات الشبابية الناشئة وتسريع نموها ومضاعفة المستفيدين منها بمقدار 10 أضعاف خلال عامين؛ من خلال مسار مسك للمجتمع.
وعبر أولى محطات التمكين والتطوير في "مسرعة الأثر"، تستفيد الجمعيات المشاركة؛ وهي: "جمعية أصدقاء السعودية، وجمعية المبرمجين “برمج“، وجمعية قمم الشبابية، وجمعية تميز الشبابية" من تعزيز المهارات اللازمة، وتعلم العديد من المفاهيم المتعلقة بصياغة الاستراتيجيات، وتحسين الأداء، والتعامل مع الشركاء والمنافسين، إضافةً إلى الانضمام لورش توليد الأفكار التنموية والانتقال لمستوى أعلى من التطوّر والتوسّع.
ويُمثل معسكر التخطيط الاستراتيجي أحد العناصر الأساسية للبرنامج، ويشمل عدة وسائل داعمة وممكنة للمنظمات الشبابية، عبر التدريب الحضوري الذي يتضمن عدة ورش تدريبية، في موضوعات متنوعة تشمل فرص التفاعل الداخلي بين الفرق المشاركة لتبادل الخبرات وتعزيز فعالية المعسكر.
وعبّرت مدير عام التواصل المجتمعي بمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ديمة آل الشيخ، عن سعادتها باستكمال التطلعات الواثقة بشباب شغوف لتلبية حاجات مجتمعه وتنمية وطنه.
وأكدت أنهم يبادرون لإعداد مُنظماتٍ ستجسد طموحاتهم في جمعيات تزخر بالتجارب والخبرات الرائدة في القطاع غير الربحي، مشيرةً إلى دور البرنامج تجاه الرواد الاجتماعيين؛ من خلال دعم وتمكين جمعياتهم من التوسع والنمو المُستدام على جميع الأصعدة.
يُذكر أن برنامج "مسرعة الأثر" يتضمّن إلى جانب معسكر التخطيط الاستراتيجي: معسكر تصميم الحلول الابتكارية، وجلسات توجيه عن بعد، ومصادر تعليمية ذاتية تُعين الجمعيات على زيادة القدرات التنظيمية في عدة جوانب مختلفة، كإدارة المشاريع التنموية، وإدارة الموارد البشرية، والامتثال والحوكمة، والإدارة المالية، والاستدامة، وبناء خطط التوسع، وزيادة الأثر وقياسه. وتعزز هذه الأدوات والخطوات من مهارات وخبرات العاملين في المنظمات المشاركة.