"الأحوال المدنية" تُحدد 7 ضوابط لتعديل المهنة عبر موقع الوكالة الإلكتروني

وأضافت أنه يُكتب في حقل المهنة (متقاعد) لمن انتهت خدماته بالتقاعد، و(متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد، كما يكون التعديل من (طالب- طالبة) إلى (متسبب- ربة منزل) بموجب إقرار بذلك، ويوضع (تاجر- تاجرة) لمن كان يحمل سجلًّا تجاريًّا و(رجل أعمال- سيدة أعمال) لمن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر مختلفة النشاط وسارية المفعول.