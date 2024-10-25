جامعة الملك خالد تطلق المزرعة المائية الأولى المعززة بأنظمة تحكم ذكية

وفي السياق نفسه، أُقيمت ورشة عمل تفاعلية حول أهمية الزراعة المائية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث استعرضت الورشة مفهوم الزراعة المائية كعنصر أساسي للأمن الغذائي في المملكة، إذ توفر 85% من مياه الري، ويصل إنتاج المتر الواحد إلى 50 كيلو من المحاصيل وتساهم هذه الطريقة في خلق بيئة مستدامة وصحية دون إنتاج نفايات ضارة، وتتميز بإنتاجية مستمرة ونمو أسرع بنسبة 50% مقارنة بالزراعة التقليدية.