مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يطلق رقمًا موحدًا لخدماته

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، الرقم الموحد لخدماته "19989"، لتلقي البلاغات والاستفسارات والمقترحات وتقديم الدعم الفني.
وقال المركز، عبر منصة "إكس": إن ذلك يأتي لتعزيز التواصل وتحسين تجربة المستفيدين.
وأضاف: نسعد بخدمتكم على الرقم الموحد من 8 صباحًا إلى 8 مساءً.
يذكر أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، يهدف إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسّن المشهد الحضري، كما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق بأعمال ومشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
كما يهدف إلى تحسين الكفاءة في التخطيط والتنفيذ في أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض من خلال التخطيط الشامل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفاعلية لدعم النمو بالمنطقة.