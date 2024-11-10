مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يطلق رقمًا موحدًا لخدماته

يذكر أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، يهدف إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسّن المشهد الحضري، كما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق بأعمال ومشاريع البنية التحتية بالمنطقة.