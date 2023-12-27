دهانات الجزيرة تشرع أبوابها استقبالاً للعائلات باليوم المفتوح في معرضها الرئيسي بالرياض

أقامت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوماً مفتوحاً لاستقبال العائلات والأطفال في يوم ممتع ومليء بالمرح والإبداع، وذلك في معرضها الرئيسي بمدينة الرياض أكبر معارض الشركة وأحدثها، حيث أتيح للعائلات الفرصة لاستكشاف مختلف منتجات دهانات الجزيرة، من خلال جولة تعريفية حول المعرض واستعراض أحدث الحلول الإنشائية الداخلية والخارجية، والاطلاع على مشاكل الجدران، باستخدام الذكاء الاصطناعي، والطرق المناسبة لمعالجتها.
وأتيح للأطفال فرصة المشاركة في ورش العمل الإبداعية والتفاعلية، عبر تجريب الرسم والتلوين بألوان صحية و آمنة، و بأحدث منتجات دهانات الجزيرة "الجزيرة ميني بينت المضيء"، وتمكّن الأطفال والبالغون على حدّ سواء من الاستمتاع بتجربة الألعاب المسلية والمشوّقة التي تضمّنت ألعاباً متنوعة مثل تقنية الواقع المعزز، مما يسنح للمستخدم اختيار المنتج وتحديد لونه وتطبيقه على السطح بنفسه، ليعيش تجربة أقرب للواقع، فضلاً عن وجود ألعاب تشاركية تنمي التركيز وروح المشاركة بين العائلات والأطفال، وكان ركن التصوير إضافة ممتعة وفريدة لتميزها بالتصوير بزاوية 360 درجة.
واختتمت الفعالية بإجراء سحوبات على جوائز قيّمة، لإضفاء جوّ من التشويق والمفاجآت، ولأنَّ العائلة هي ركيزة المجتمع ومستقبله، تهدف "دهانات الجزيرة" إلى تعزيز التفاعل بين العائلات، وتعزيز الروابط الأسرية بتوفير بيئة مليئة بالمرح والابتكار للعائلات والأطفال في هذا اليوم المفتوح، وتسعى لتكون تجربتهم مميزة ومبهجة، وتضمن لهم الخروج بالإلهام والذكريات الجميلة مع عائلة دهانات الجزيرة.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.