دهانات الجزيرة تشرع أبوابها استقبالاً للعائلات باليوم المفتوح في معرضها الرئيسي بالرياض

أقامت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوماً مفتوحاً لاستقبال العائلات والأطفال في يوم ممتع ومليء بالمرح والإبداع، وذلك في معرضها الرئيسي بمدينة الرياض أكبر معارض الشركة وأحدثها، حيث أتيح للعائلات الفرصة لاستكشاف مختلف منتجات دهانات الجزيرة، من خلال جولة تعريفية حول المعرض واستعراض أحدث الحلول الإنشائية الداخلية والخارجية، والاطلاع على مشاكل الجدران، باستخدام الذكاء الاصطناعي، والطرق المناسبة لمعالجتها.