خبراء عالميون يستشرفون مستقبل صناعة الترجمة عبر التحول التقني والممارسات الذكية

وأشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة لا يقتصر على تحويل النصوص فحسب، بل يمتد إلى تحليل المعنى، وتحديد السياق اللغوي والثقافي، مما يرفع جودة المحتوى المترجم ويقلل من الأخطاء الناتجة عن الاعتماد الكامل على الترجمة البشرية، كما بينت أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في برامج الترجمة مكّن المترجمين من التعامل مع أحجام ضخمة من النصوص خلال فترات زمنية قصيرة، مع تحسين مستوى الاتساق اللغوي بين المصطلحات.