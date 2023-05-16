قطع إجازته المرضية لأجل طلابه.. "تعليم جنوب حائل" يُكرّم المعلم "الشمري"

كرّم مكتب تعليم جنوب حائل، معلم مادة الرياضيات في مدرسة شرحبيل بن حسن الابتدائية نواف مروي الشمري؛ وذلك نظير حرصه على أداء دوره التربوي رغم مروره بظرف صحي منحه إجازة مرضية رسمية.
وكان المعلم "الشمري" قد أُصيب في قدمه، ونصحه الطبيب بالراحة ومنحه إجازة مرضية حتى يزول الألم، إلا أن المعلم قطع إجازته وباشر العمل في تدريس الطلاب، إيماناً منه أن تغيبه عن طلابه في هذه الفترة من الفصل الدراسي قد يؤثر في مستواهم الدراسي.
وعلى الرغم من وضع المدرسة مُعلماً بديلاً لـ"الشمري" خلال إجازته؛ وتقديره جهود المدرسة وتميز زميله في تدريس المادة، آثر العودة من باب حرصه على طلابه الذين اعتادوا على تدريسه وفهموا طريقته في الشرح، فقد يؤثر تغيير المعلم وطريقة التدريس في طالب واحد على الأقل وهو ما لا يريده المعلم "الشمري".
يُشار إلى أن المعلم "الشمري" قام بتكرّيمه قِسم الرياضيات في المكتب وإدارة المدرسة.