قطع إجازته المرضية لأجل طلابه.. "تعليم جنوب حائل" يُكرّم المعلم "الشمري"

وكان المعلم "الشمري" قد أُصيب في قدمه، ونصحه الطبيب بالراحة ومنحه إجازة مرضية حتى يزول الألم، إلا أن المعلم قطع إجازته وباشر العمل في تدريس الطلاب، إيماناً منه أن تغيبه عن طلابه في هذه الفترة من الفصل الدراسي قد يؤثر في مستواهم الدراسي.