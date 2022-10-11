"دومبويا": السعودية بلد الإنسانية تمد يد الخير للعالم وتعطي بسخاء لكل من يحتاج

استقبل رئيس جمهورية غينيا كوناكري رئيس المرحلة الانتقالية العقيد مامادي دومبويا، يوم أمس، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بغينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.