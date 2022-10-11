"دومبويا": السعودية بلد الإنسانية تمد يد الخير للعالم وتعطي بسخاء لكل من يحتاج

استقبل رئيس جمهورية غينيا كوناكري رئيس المرحلة الانتقالية العقيد مامادي دومبويا، يوم أمس، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بغينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
وأثنى دومبويا على الدور الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكداً أن السعودية تمد يد الخير للعالم وتعطي بسخاء لكل من يحتاج فهي بلد الإنسانية.
وأشاد الرئيس الغيني بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات في ضوء رؤية 2030 التي قادتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وحمل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتمنياته القلبية للمملكة بدوام التقدم والازدهار، مثمناً مواقف السعودية ودعمها لبلاده على مر التاريخ، ومشيداً بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الإسلامية.
كما تم خلال اللقاء استعراض تاريخ العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الاستمرار في توثيق وتنمية وتطوير هذه العلاقات، وسبل تعزيزها وتعميقها.
يأتي اللقاء على هامش زيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لجمهورية غينيا كوناكري لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية.