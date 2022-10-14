"داركو" تنظم حفل تجديد رعايتها للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد

واطلع الرئيس التنفيذي بالنادي على جناح الشركة في المعرض، وتعرّف على المشاريع المميزة التي قامت بتنفيذها وحصلت "داركو" على إثرها مؤخراً على جائزة أفضل مطور عقاري في المنطقة الغربية.