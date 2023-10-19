جراحة الساعتين بمستشفى الملك خالد بالخرج تنقذ ساق مقيم من البتر

تمكّن فريق جراحة العظام بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ ساق مقيم ثلاثيني من البتر؛ إثر تعرضه لإصابة عمل أدت لحدوث كسر مضاعف بعظمتي الساق اليسرى.
وتفصيلًا، استقبلت طوارئ المستشفى، المقيمَ وهو يعاني من كسر مفتوح من الدرجة الثالثة بعظمتي الساق اليسرى؛ نتيجة سقوط كمَر حديد على ساقه اليسرى أثناء تأديته مهام عمله، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم على الفور نقل المقيم إلى غرفة العمليات وعمل تنظيف وتهذيب جراحي للأنسجة ورد الكسر؛ لاستعادة الدورة الدموية، وتثبيت الكسر بمثبت خارجي؛ حيث استغرقت العملية أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتم نقله إلى قسم التنويم لاستكمال رحلته العلاجية، واستطاع تحريك القدم واستعاد قدرته على المشي.
يُذكر أن قسم جراحة العظام بالمستشفى أجرى 31 عملية جراحية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2023م.