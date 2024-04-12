عروض فنية وترفيهية في فعاليات "عيد البسطة" بأبها

وجذبت الفعاليات الترفيهية التي تقام في منطقة عسير، ومنها "البسطة" و"المفتاحة"، مئات الزوار منذ أول أيام عيد الفطر المبارك؛ حيث يحرص الأهالي على اصطحاب جميع أفراد العائلة، وخاصة الأطفال؛ للاستمتاع بالفعاليات التي تقام في مدينتَيْ أبها وخميس مشيط وعدد من محافظات المنطقة.