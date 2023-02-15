المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة 77 لـ"الأونسيترال" بالأمم المتحدة

وجاءت مشاركة المملكة في أعمال هذه الدورة من خلال الفريق الفرعي الثاني في اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفِرَق العاملة لدى "الأونسيترال"، التي يترأسها المركز الوطني للتنافسية؛ حيث يضم الفريق الفرعي الثاني المركز السعودي للتحكيم التجاري جهة مشرفة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت، وجهات داعمة".