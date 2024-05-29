شاهد.. أمير الشرقية يدشن مبادرة "ليالي حاتم" لتوفير 10 آلاف ليلة إيواء للمرضى بالمنطقة

وشهد أميرُ المنطقة الشرقية توقيعَ ست اتفاقيات شراكة لتقديم الرعاية للمرضى المستفيدين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، كما شاهد عرضًا مرئيًّا لإحصاءات ترابط خلال عام 2023م، في توفير السكن للمرضى ومرافقيهم، وصرف الأجهزة الطبية، وتأمين النقل والموصلات، وتقديم الوجبات الغذائية والخدمات التي تحقّق رعاية المرضى. وشاهد سموه فيلمًا يحكي رحلة تقديم خدمة توفير السكن للمرضى ومرافقيهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم المستشفيات.