شاهد.. أمير الشرقية يدشن مبادرة "ليالي حاتم" لتوفير 10 آلاف ليلة إيواء للمرضى بالمنطقة

دشّن أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مبادرةَ "ليالي حاتم" اليوم، والتي أطلقتها الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط".
جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تهدف لتوفير 10 آلاف ليلة إيواء للمرضى الأشدّ احتياجًا بالمنطقة الشرقية ومرافقيهم في شقق فندقية.
وشهد أميرُ المنطقة الشرقية توقيعَ ست اتفاقيات شراكة لتقديم الرعاية للمرضى المستفيدين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، كما شاهد عرضًا مرئيًّا لإحصاءات ترابط خلال عام 2023م، في توفير السكن للمرضى ومرافقيهم، وصرف الأجهزة الطبية، وتأمين النقل والموصلات، وتقديم الوجبات الغذائية والخدمات التي تحقّق رعاية المرضى. وشاهد سموه فيلمًا يحكي رحلة تقديم خدمة توفير السكن للمرضى ومرافقيهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم المستشفيات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي: "إن القطاع غير الربحي يعيش مرحلة جديدة يتعاظم فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة لما نلقاه في جمعية ترابط من دعم دائم من أمير المنطقة الشرقية؛ مما ساهم في نجاح خطط الجمعية.
وأكد الدكتورُ العريفي أهميةَ المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والداعمين والمانحين بما يسهم في نجاح المبادرة، وأن إطلاق المبادرة يأتي لتأمين 10.000 ليلة لإيواء المرضى الأشدّ احتياجًا والقادمين للعلاج من خارج المنطقة؛ بهدف التخفيف عنهم وتمكينهم من متابعة علاجهم، وعدم التخلف عن المواعيد الطبية، وتحسين جودة حياتهم.
وفي نهاية اللقاء كرّم أميرُ المنطقة الشرقية الداعمين والرعاةَ والإعلاميين نظير دعمهم ومساهماتهم الفاعلة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات الجمعية.