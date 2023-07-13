"مركز الوثائق" يطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة المحفوظات في الأجهزة الحكومية

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن إطلاق البرنامج التدريبي "إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية" بنسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ويستمرّ التسجيل في البرنامج حتى 16 محرم 1445هـ.
ويأتي البرنامج ضمن جهود المركز الرامية لتطوير قدرات ومهارات منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية، وإرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، ويعمل على تطويرها والنهوض بها.
وقال مدير المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي: البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد المشاركين من منسوبي الأجهزة الحكومية في مجال الوثائق والمحفوظات نظريًّا وعلميًّا؛ لممارسة مهامهم وأدوارهم بشكل فعال، من خلال رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة لحفظ الوثائق والمحفوظات واسترجاعها وتداولها وإدارة هذه الوثائق بطرق فعالة ومنتجة.
وأضاف: هذا البرنامج يتضمّن مستويين "تأسيسي ومتقدم"، ويشتمل المستوى الأول على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي، بالإضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد، وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها، وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ودعا التميمي منسوبي الأجهزة الحكومية العاملين في المجال الوثائقي، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي، والاطلاع على كامل التفاصيل والشروط، وذلك من خلال الرابط