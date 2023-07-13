"مركز الوثائق" يطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة المحفوظات في الأجهزة الحكومية

وأضاف: هذا البرنامج يتضمّن مستويين "تأسيسي ومتقدم"، ويشتمل المستوى الأول على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي، بالإضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد، وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها، وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.