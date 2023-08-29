لتخفيف أثر الفائدة.. مطالبة الجهات التمويلية بتقديم "الدعم السكني" كدفعة أولى

وتفصيلاً، بيَّن مستفيدون أن وزارة الإسكان أقرت في وقت سابق ما يسمى بمصفوفة "الدعم السكني"، ووضعت أحد خياراتها تقديمه كدفعة مقدمة من قيمة العقار غير أن جهات تمويلية لم تعمل حتى الآن بهذا الخيار وتقدمه فقط على شكل دعم شهري، لافتين إلى أن تقديمه كدفعة أولى من قيمة العقار سيخفف من أثر ارتفاع نسب الفائدة، ومشيرين إلى أن البعض بسبب عدم عمل جهات بهذا الخيار دفعهم الأمر لتحويل الرواتب للانتقال لجهات تمويلية أخرى، وهو ما يصطدم أحيانًا ببعض المعوقات.