"ضوء".. رابع العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

شهد مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس الأحد، عرض مسرحية "ضوء" من تأليف فهد بن ردة الحارثي، وإخراج أحمد الأحمري، بمشاركة فرقة الطائف، ضمن مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن.