"ضوء".. رابع العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

شهد مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس الأحد، عرض مسرحية "ضوء" من تأليف فهد بن ردة الحارثي، وإخراج أحمد الأحمري، بمشاركة فرقة الطائف، ضمن مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن.
وتدور فكرة المسرحية حول شخصين مجهولين يخرجان بحثاً عن الذات والتكوين ومكان يشع بالضوء ليشاهدا ما بداخلهما. ليصل أحدهما قبل الآخر لذلك المكان خلال رحلة بحثه عن ذاته، ولكنه يفقد مصادر بحثه، في حين يصل الشخص الآخر فيما بعد ممتلئاً بمصادر الإضاءة، ليشعل في الشخص الأول حالة من مواصلة البحث.
وتتواصل أحداث المسرحية بانطلاق الشخصين للبحث عن مصادر للضوء، إلا أن تلك المصادر تبدأ في الانكماش وتقل تدريجياً في حالة الحكي دون عمل أو حركة ليقررا العودة لحالة السكون في انتظار من يشعل لديهما حالة البحث من جديد.
يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.
ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.