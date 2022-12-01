السيول تغلق طريق وادي الفرع الرئيس وتعزل القرى والمستشفى.. الحل في العبارات

أغلقت السيول التي شهدتها محافظة وادي الفرع، مساء أمس الأول، الطريق الرئيس للمحافظة، فيما عزلت قرى المحافظة وطريق الهجرة عن مستشفى وادي الفرع العام الذي يستقبل الحالات منه، ومن القرى التابعة للمحافظة، وأسفر ذلك عن حدوث شلل الحركة المرورية كاملة.