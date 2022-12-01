السيول تغلق طريق وادي الفرع الرئيس وتعزل القرى والمستشفى.. الحل في العبارات

أغلقت السيول التي شهدتها محافظة وادي الفرع، مساء أمس الأول، الطريق الرئيس للمحافظة، فيما عزلت قرى المحافظة وطريق الهجرة عن مستشفى وادي الفرع العام الذي يستقبل الحالات منه، ومن القرى التابعة للمحافظة، وأسفر ذلك عن حدوث شلل الحركة المرورية كاملة.
وشهدت وادي الفرع حوادث عدة جراء السيول، وتم إنقاذ عدد من المواطنين وجرف مجموعة من السيارات، وسط استنفار الجهات المعنية في المحافظة لمتابعة الحالة المطرية، والتعامل مع السيول على الطريق الرئيس.
وأفاد عدد من الأهالي أن سبب عزل القرى والمستشفى وطريق الهجرة هو عدم وجود عبارات مياه على الطريق الرئيس للمحافظة، على الرغم أن تقاطع السيول مع الطريق لا يتجاوز 8 مواقع، مشيرين إلى الحاجة إلى وجود عبارتين لربط طريق الهجرة بمستشفى وادي الفرع مرورًا بمخطط ملح السكني.
يذكر أن شرطة وادي الفرع بذلت جهودًا كبيرة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، حيث أغلقت بعض الطرق التي تشهد جريان السيول وقامت بإعادة السيارات، ونشرت الدوريات على الطريق الرئيس، بينما تواجدت فرق الدفاع المدني على الطرقات والأودية وأنقذت عددًا من المحتجزين.