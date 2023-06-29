هل تثق في حرارة اللوحات الإلكترونية بالطرق والبنوك؟.. "المسند" يجيب ويوضح

وأضاف: "مع ذلك أقول: إن نتائج هذه الأجهزة وبوجه عام تمثل، تقريبًا، درجات الحرارة التي يحسّ ويشعر بها الإنسان القريب منها عندما يكون واقفًا في الظل.. والله أعلم".