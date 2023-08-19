محليات

"الراجحي" يصدر قرارًا بإلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية

سنويًا عبر منصة "قوى".. بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها وأعداد المتدربين