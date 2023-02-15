"أمانة جدة" تدعو مُلاك الأراضي الفضاء إلى سرعة تسويرها
دعت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة "المستهدفة" ضمن المرحلة الثانية، إلى سرعة تسوير أراضيهم.
تأتي الدعوة تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك، ابتداءً من تاريخ 1/ 3/ 2023م.
وأوضحت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية، ستشمل: "طريق المكرونة، وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وطريق الكورنيش، وشارع عبدالله السليمان، وشارع البترجي، وشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وشارع الأمير فيصل بن فهد، وطريق الأمير نايف، وشارع الأمير مشعل بن ماجد، وشارع قريش".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء؛ إذ يستهدف القرار ملّاكَ الأراضي الفضاء "التجارية" الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، والتي ستوضح عبر برنامج "GIS" ضمن مبادرة "معالجة التشوه البصري".
وأتت الحملة على مرحلتين؛ الأولى كانت بإعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك؛ بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخلها وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.