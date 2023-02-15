"أمانة جدة" تدعو مُلاك الأراضي الفضاء إلى سرعة تسويرها

وأوضحت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية، ستشمل: "طريق المكرونة، وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وطريق الكورنيش، وشارع عبدالله السليمان، وشارع البترجي، وشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وشارع الأمير فيصل بن فهد، وطريق الأمير نايف، وشارع الأمير مشعل بن ماجد، وشارع قريش".