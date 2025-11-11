مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تعاون مع "هيئة السياحة" لتعزيز الربط الجوي

في إطار تعزيز التكامل بين قطاعَي النقل والسياحة، أعلن مطار الملك سلمان الدولي توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الترويج للسياحة الوطنية، وتوسيع الربط الجوي، وتحسين تجربة المسافرين والزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.