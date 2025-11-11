مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تعاون مع "هيئة السياحة" لتعزيز الربط الجوي

في إطار تعزيز التكامل بين قطاعَي النقل والسياحة، أعلن مطار الملك سلمان الدولي توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الترويج للسياحة الوطنية، وتوسيع الربط الجوي، وتحسين تجربة المسافرين والزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتركز المذكرة على تنسيق الجهود الوطنية عبر مبادرات مشتركة تشمل التسويق الدولي، وتنظيم الفعاليات، وتبادل البيانات السياحية، والتعاون في تطوير الوجهات والممرات الجوية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والسفر والخدمات اللوجستية.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز تجربة الزائر والمسافر عبر برامج مثل "حفاوة"، ودعم التعاون مع شركات الطيران لتوسيع السعة المقعدية وربط مطار الملك سلمان الدولي بمزيد من الوجهات المحلية والدولية.
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي المكلف لمطار الملك سلمان الدولي، ماركو ميهيا، المذكرة بأنها "خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تربط بين البنية التحتية للنقل والهوية السياحية"، مشيرًا إلى أن المطار يسعى ليكون بوابة تعكس روح المملكة وتجربتها الثقافية والإنسانية الفريدة.
وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي في بناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام وتعزز موقع المملكة في مستقبل السفر والسياحة عالميًا.