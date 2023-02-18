"رئاسة الحرمين" تقدّم سلسلة خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وقاصدي البيت العتيق من المعتمرين والمصلين، وتنوّعت الخدمات المقدمة المعتمرين والمصلين عبر توزيع 48.000 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.150 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 14.500 مستفيد، إلى جانب 119.000 مستفيد من التوعية الميدانية.
كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.889 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2.550 لتراً من المعطرات، و32.700 لتر في تعقيم السجاد، إضافة إلى تقديم 5.700 لتر من معقمات الأيدي، و2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.900 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.600 لتر في تعقيم الأسطح.
كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 485 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ 29.854 مستفيداً، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.862 مستفيداً، والإرشاد المكاني باللغات لـ 40.846 مستفيداً.