"رئاسة الحرمين" تقدّم سلسلة خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.889 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2.550 لتراً من المعطرات، و32.700 لتر في تعقيم السجاد، إضافة إلى تقديم 5.700 لتر من معقمات الأيدي، و2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.900 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.600 لتر في تعقيم الأسطح.