رئاسة الحرس الملكي تدشّن الحملة التعريفية ببرنامج "فيتالتي" للعام الثاني

دشنت إدارة الخدمات الطبية برئاسة الحرس الملكي الحملة التعريفية لبرنامج "التعاونية فيتالتي" بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين، وذلك للسنة الثانية، بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ لتحسين الصحة لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي من خلال مزج التكنولوجيا الذكية والبيانات والحوافز والعلوم السلوكية.
ويهدف البرنامج لمساعدة منسوبي الرئاسة وأسرهم على فهم الحالة الصحية والعمل على الارتقاء بها، وبناء نمط حياة أكثر صحة ونشاطًا، كما يعتمد البرنامج على العلوم السلوكية جنبًا إلى جنب مع الأنظمة المتقدمة "الهواتف الذكية، الساعات الذكية" والحوافز والتطبيق الممتع، والذي ينشئ برنامجًا صحيًّا مخصّصًا يناسب احتياجات منسوبي الرئاسة ومكافأتهم على اختياراتهم الصحية.