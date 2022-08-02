رئاسة الحرس الملكي تدشّن الحملة التعريفية ببرنامج "فيتالتي" للعام الثاني

ويهدف البرنامج لمساعدة منسوبي الرئاسة وأسرهم على فهم الحالة الصحية والعمل على الارتقاء بها، وبناء نمط حياة أكثر صحة ونشاطًا، كما يعتمد البرنامج على العلوم السلوكية جنبًا إلى جنب مع الأنظمة المتقدمة "الهواتف الذكية، الساعات الذكية" والحوافز والتطبيق الممتع، والذي ينشئ برنامجًا صحيًّا مخصّصًا يناسب احتياجات منسوبي الرئاسة ومكافأتهم على اختياراتهم الصحية.