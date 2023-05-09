إصلاح عمود فقري لشاب في المدينة المنورة بعد جراحة استغرقت 10 ساعات

وأوضحت وزارة الصحة، أن تجمع المدينة المنورة الصحي أكد أن الفِرَق الطبية في قسم جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية، تَمَكنت من إنهاء معاناة شاب يعاني عدم القدرة على المشي بسبب تحدُّب شديد في الفقرات الصدرية والقطنية؛ حيث حضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة في المشي وتحدب شديد في الفقرات الصدرية والقطنية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح تأثُّر الحبل الشوكي وظهور أعراض عصبية بالأطراف السفلية، تسببت في صعوبة بالمشي.