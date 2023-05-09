إصلاح عمود فقري لشاب في المدينة المنورة بعد جراحة استغرقت 10 ساعات

نجحت الفِرَق الطبية التخصصية في جراحة العمود الفقري بمنطقة المدينة المنورة، في إنهاء معاناة شاب بإجراء عملية معقدة عاجلة لتعديل العمود الفقري استمرت لـ(10) ساعات تكللت بالنجاح.
وأوضحت وزارة الصحة، أن تجمع المدينة المنورة الصحي أكد أن الفِرَق الطبية في قسم جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية، تَمَكنت من إنهاء معاناة شاب يعاني عدم القدرة على المشي بسبب تحدُّب شديد في الفقرات الصدرية والقطنية؛ حيث حضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة في المشي وتحدب شديد في الفقرات الصدرية والقطنية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح تأثُّر الحبل الشوكي وظهور أعراض عصبية بالأطراف السفلية، تسببت في صعوبة بالمشي.
وأكد الفريق الطبي المعالج أنه بعد الانتهاء من دراسة الحالة من قِبَل الفِرَق الطبية؛ تقرر إجراء عملية جراحية معقدة لتعديل العمود الفقري بواسطة قص عظمي، وتثبيت الفقرات في العمود الفقري، وتعديل التشوهات الموجودة؛ ليتم بعدها نقل المريض إلى قسم التنويم لمتابعة الخطة العلاجية مع الأطباء والتمريض والمختصين بالعلاج الطبيعي، ووضع خطة علاجية للتعافي لحين خروجه بالسلامة من المستشفى.
يُذكر أن مدينة الملك سلمان الطبية أجرت 2817 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م؛ فيما استقبلت أقسام العيادات الخارجية بالمدينة الطبية أكثر من 94 ألف مراجع قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة.