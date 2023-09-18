المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة، على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.