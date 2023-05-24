"أمير جازان" يدشن مبادرة "إكثار المحاصيل الزراعية بطريقة زراعة الأنسجة"

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان أمس الثلاثاء، مبادرة "إكثار المحاصيل الزراعية بطريقة زراعة الأنسجة" بحضور مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد خلال افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمحافظة صبيا.
واستمع أمير جازان لشرح عن طريقة زراعة الأنسجة النباتية وما تمتاز به من إنتاج نُسَخ مطابقة من النباتات التي تمتلك صفات مرغوبة وخالية من الأمراض والفيروسات. كما تُمَكن هذه الطريقة من إكثار النباتات في غياب البذور ودون الحاجة إلى ملقحات، بالإضافة إلى إنتاج كميات هائلة وناضجة من النباتات بشكل سريع طوال العام دون التقيد بوقت محدد.
وتُعد زراعة الأنسجة النباتية من التقنيات الاقتصادية السريعة لزراعة خلية أو نسيج أو عضو نباتي داخل أوعية زجاجية محتوية على بيئة غذائية متوازنة وتحت ظروف بيئية معقمة يتم التحكم فيها لتكوين نبتة جديدة متكاملة.