"أمير جازان" يدشن مبادرة "إكثار المحاصيل الزراعية بطريقة زراعة الأنسجة"

واستمع أمير جازان لشرح عن طريقة زراعة الأنسجة النباتية وما تمتاز به من إنتاج نُسَخ مطابقة من النباتات التي تمتلك صفات مرغوبة وخالية من الأمراض والفيروسات. كما تُمَكن هذه الطريقة من إكثار النباتات في غياب البذور ودون الحاجة إلى ملقحات، بالإضافة إلى إنتاج كميات هائلة وناضجة من النباتات بشكل سريع طوال العام دون التقيد بوقت محدد.