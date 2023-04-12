الغذاء والدواء تنفي صحة تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان: عالية المحتوى بالملح.. قلل منها

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: يُعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيس لمكعبات مرقة الدجاج، وهو من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقته في الإصابة بالسرطان.