محليات
الغذاء والدواء تنفي صحة تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان: عالية المحتوى بالملح.. قلل منها
يُعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيس من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم صحة شائعة أن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: يُعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيس لمكعبات مرقة الدجاج، وهو من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقته في الإصابة بالسرطان.
وأضافت: تعتبر مكعبات مرق الدجاج من معززات النكهة عالية المحتوى من الملح لذا فإنه ينصح بالتقليل من استخدامها.