بعد سقوط كوبري "رديس" بجازان.. مطالبات بدخول "نزاهة" على الخط

طالَبَ مواطنون في منطقة جازان، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بفتح ملف للتحقيق في انهيار جزء من كوبري "رديس" الرابط بين محافظتي صبيا ومحافظة أبو عريش، الواقع على الطريق الدولي، بعد الأمطار والسيول الغزيرة التي ضربت المنطقة يوم أمس؛ حيث أسفر الحادث عن عدد من الإصابات وحالة وفاة واحدة.
جاءت المطالبات بتدخل "نزاهة"؛ للتوصل إلى الأسباب الحقيقة التي تقف خلف سقوط جزء من الجسر الحيوي الواقع على أحد الأودية الكبرى في المنطقة، وكذلك الإعلان عنها.
وكان المركز الوطني لسلامة النقل، قد أصدر بيانًا بشأن حادثة انهيار جسر بمنطقة جازان قال فيه: "تلقى المركز الوطني لسلامة النقل صباح اليوم، بلاغًا بشأن حادثة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا بمنطقة جازان، وتشير المعلومات الأولية إلى تضرر مركبتين جراء الانهيار، نتج عنها وفاة واحدة وعدد من الإصابات تم نقلهم من خلال الفِرَق الإسعافية لتلقي الرعاية اللازمة".
وأضاف البيان: "على إثره، تتجه الفِرَق المختصة بالمركز إلى موقع الحادثة للبدء في إجراءات التحقيق اللازمة؛ وذلك للكشف عن الملابسات ومعرفة المسببات والرفع بالتوصيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وكانت أمطار غزيرة قد شهدتها منطقة جازان الأيام الماضية، تسببت في غرق عدد من الشوارع، ودخول المياه إلى المنازل، وجرف مركبة بها مواطن وزوجته بوادي مسلة بأحد المسارحة، وسقوط جزء من جسر بين أبو عريش وصبيا.