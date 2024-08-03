بعد سقوط كوبري "رديس" بجازان.. مطالبات بدخول "نزاهة" على الخط

وكان المركز الوطني لسلامة النقل، قد أصدر بيانًا بشأن حادثة انهيار جسر بمنطقة جازان قال فيه: "تلقى المركز الوطني لسلامة النقل صباح اليوم، بلاغًا بشأن حادثة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا بمنطقة جازان، وتشير المعلومات الأولية إلى تضرر مركبتين جراء الانهيار، نتج عنها وفاة واحدة وعدد من الإصابات تم نقلهم من خلال الفِرَق الإسعافية لتلقي الرعاية اللازمة".