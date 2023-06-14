مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية

حصلت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية؛ نظير جهودها وممارساتها ذات المسؤولية الاجتماعية، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات في كافة المجالات.
وتعد هذه الجائزة إنجازًا مهمًا للمؤسسة التي تحرص على تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية بشكل دائم، وتعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمعات.
وتُمنح جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية للمنظمة غير الربحية التي تتمتع بأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم وتمكين القطاع غير الربحي لخدمة ومساعدة أفراد المجتمع وتأهيلهم.
وقد حصلت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على هذه الجائزة ضمن برنامج 3G كامبريدج للحكم الرشيد العالمي، والذي يتميز بالشفافية والمصداقية ويهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية.
وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية في دعم وتمكين القطاع غير الربحي في كافة المجالات التنموية، ولتفانيها في خدمة المجتمع وتحسين جودة حياة الناس.
ويعد حصول المؤسسة على هذه الجائزة إنجازًا مهمًا يعكس التزامها الدائم بتعزيز القيم الإنسانية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات، كما يعدُّ حافزًا للمزيد من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز بقية المنظمات غير الربحية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.