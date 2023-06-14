مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية

ويعد حصول المؤسسة على هذه الجائزة إنجازًا مهمًا يعكس التزامها الدائم بتعزيز القيم الإنسانية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات، كما يعدُّ حافزًا للمزيد من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز بقية المنظمات غير الربحية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.