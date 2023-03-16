تغطية شاملة.. أكثر من 100 إعلامي و10 قنوات ناقلة لكأس العلا للهجن

تحظى كأس العلا للهجن بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة؛ حيث ضمّت التغطية تواجد أكثر من 100 إعلامي من مختلف دول العالم، إضافة إلى نقل فضائي مباشر عبر أكثر من 10 جهات إعلامية وبعدة لغات.
ووفّرت اللجنة المنظمة للبطولة، مركزًا إعلاميًّا متكاملًا لخدمة أكثر من 100 إعلامي بإمكانهم العمل في نفس الساعة، وعلى مساحة 20 في 20 مترًا مكعّبًا، إضافة للاستوديو المصاحب للبطولة بمساحة 30 في 20 مترًا مكعّبًا، موقعهما بجانب المسار الرئيسي لأشواط البطولة.
ويضمّ المركز شاشات مربوطة بشكل مباشر بالحدث والاستوديو المصاحب، ونقلًا مباشرًا من القرية التراثية المخصصة للفعاليات المصاحبة، وكل ما يحتاجه الإعلاميون من خدمات، إضافة إلى بوفيه مفتوح على مدار الساعة، وجلسات لاستقبال ضيوف المركز، وإقامة اللقاءات الصحافية والفضائية، وباقي الخدمات.
كما تمّ تأمين متطوعين ومتطوعات للترجمة بعدد من اللغات، وخاصة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. كما تمّ توفير مولد كهربائي يولد 200 كيلو واط، وآخر احتياطي بنفس القوة في حال تعطل الرئيسي، وتوفير خدمة الإنترنت على مدار الساعة بسرعة نت تتجاوز الـ150 ميجا بايت.