تغطية شاملة.. أكثر من 100 إعلامي و10 قنوات ناقلة لكأس العلا للهجن

ووفّرت اللجنة المنظمة للبطولة، مركزًا إعلاميًّا متكاملًا لخدمة أكثر من 100 إعلامي بإمكانهم العمل في نفس الساعة، وعلى مساحة 20 في 20 مترًا مكعّبًا، إضافة للاستوديو المصاحب للبطولة بمساحة 30 في 20 مترًا مكعّبًا، موقعهما بجانب المسار الرئيسي لأشواط البطولة.