توقيع 28 مذكرة تفاهم خلال فعاليات منتدى الاستثمار التركي- السعودي

عُقد اليوم منتدى الاستثمار التركي- السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين.