"الحيوانات السائبة" تؤرّق سكّان محافظة القرى ومستخدمي الطريق العام

ناشد أهالي محافظة القرى ومستخدمو الطريق العام، بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة؛ بسبب انتشار الحيوانات السائبة "الحمير" وتواجدها بكثرة في القرى وعلى الطرق السريعة، وما تسببه من أضرار كحوادث الطرق لا قدر الله، ورعيها المستمر للمسطحات الخضراء في المتنزهات، ومخلفاتها التي تتركها تسبب تلوثًا بصريًّا وصحيًّا.
"سبق" وثّقت، مساء اليوم، انتشار قطيع من الحمير يتجاوز عددها 10 في محافظة القرى والجزيرة الوسطية، تمشي بين المسارين مسببة إرْباكًا لمستخدمي الطريق.
وتوسّطت الحمير المسطح الأخضر للوحة التعريفية لمنتزه الثروة الوطني على طريق القرى، وأكلت ما تبقى من حشائشه الخضراء، محدثة بتجمعها تشوهًا بصريًّا لزوار المنتزه.
ويُخشى أن تتسبّب هذه المواشي بحوادث سير لمرتادي الطريق تضرُّ بمركباتهم، وقد تتسبّب في إصابات خطيرة.