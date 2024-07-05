"الحيوانات السائبة" تؤرّق سكّان محافظة القرى ومستخدمي الطريق العام

ناشد أهالي محافظة القرى ومستخدمو الطريق العام، بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة؛ بسبب انتشار الحيوانات السائبة "الحمير" وتواجدها بكثرة في القرى وعلى الطرق السريعة، وما تسببه من أضرار كحوادث الطرق لا قدر الله، ورعيها المستمر للمسطحات الخضراء في المتنزهات، ومخلفاتها التي تتركها تسبب تلوثًا بصريًّا وصحيًّا.