جامعة شقراء تنال الـ"أيزو" في 4 مجالات.. "التزام بالمعايير وتحسين جودة التعليم"

حصلت جامعة شقراء على شهادة الأيزو (ISO) في 4 مجالات، شملت: المخاطر، واستمرارية الأعمال، ونظام إدارة السلامة، إضافة إلى شهادة التميز المؤسسي (EAS).
وفي التفاصيل، فقد حصلت إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بجامعة شقراء على اعتماد الـ"أيزو" في 4 مجالات، إذ حققت شهادة الأيزو في نظام إدارة المخاطر 31000 ISO، ويقدم هذا المعيار مبادئ و إرشادات نظام إدارة المخاطر مما يساعد الجامعة على زيادة احتمالية تحقيق الأهداف وتحسين الفرص والحد من التهديدات واستخدام الموارد بفاعلية.
كما حصلت الجامعة على شهادة الأيزو في نظام إدارة استمرارية الأعمال 22301 ISO، ويحدد هذا المعيار المتطلبات اللازمة لتخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ورصد ومراجعة وصيانة وتحسين نظام إدارة موثق للحماية من حالات الانقطاع الكبيرة في العمل، ولتقديم استجابة فعالة وتحقيق الاستمرارية في حال حدوثها.
وحققت جامعة شقراء شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 45001 ISO، ويوفر هذا المعيار إطاراً للجامعة لتحسين السلامة وتقليل المخاطر الصحية في مكان العمل؛ مما يسهم في الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
وحصلت الجامعة على شهادة التميز المؤسسي" EAS نتيجة للتميز في الإجراءات، بعدما التزمت بأعلى معايير الجودة والتميز.
ويأتي هذا الإنجاز لجهود جامعة شقراء المستمرة في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي والخدمات المقدمة للطالب والمجتمع في جميع مجالاتها الأكاديمية والإدارية، إذ تؤكد هذه الشهادات التزام الجامعة بتقديم أفضل مستويات التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.