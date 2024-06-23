جامعة شقراء تنال الـ"أيزو" في 4 مجالات.. "التزام بالمعايير وتحسين جودة التعليم"

وفي التفاصيل، فقد حصلت إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بجامعة شقراء على اعتماد الـ"أيزو" في 4 مجالات، إذ حققت شهادة الأيزو في نظام إدارة المخاطر 31000 ISO، ويقدم هذا المعيار مبادئ و إرشادات نظام إدارة المخاطر مما يساعد الجامعة على زيادة احتمالية تحقيق الأهداف وتحسين الفرص والحد من التهديدات واستخدام الموارد بفاعلية.